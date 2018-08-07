/ Как быть активным на пенсии — объяснят представители минздрава

Смотрите пресс-конференцию с экспертами в сфере геронтологии на «Онлайн ТВ».

Представители Минздрава расскажут возрастным челябинцам, как жить активно, а главное — долго. Для этого в стенах медиахолдинга ОТВ организовали пресс-конференцию. Врачи поделятся секретами продления жизни, объяснят суть работы геронтологической службы региона. Ведь именно она помогает качественно жить людям после 65 лет.

В мероприятии примут участие главный гериатр минздрава Челябинской области, главврач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войны Татьяна Михайловна Василенко, а также главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области, главврач областного центра медицинской профилактики Ольга Викторовна Агеева. Проект по активному долголетию направлен на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. — рассказал сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Никита Лисовский.

Пресс-конференцию будет в режиме онлайн транслировать сайт 1obl.tv. Начало в 13:00 8 августа.