/ Спасенного жителями Варненского района пеликана впервые показали посетителям челябинского зоопарка

Птица долгое время не решалась выйти в вольер.

Сегодня розовый пеликан впервые так уверенно выходит в свой новый вольер с бассейном. Птица освоилась и уже привыкает к посетителям челябинского зоопарка. Несколько месяцев потребовалась специалистам, чтобы восстановить малышу здоровье.

Сбившегося с курса пеликана нашли в поселке Арчаглы-Аят Варненского района во дворе одного из местных жителей. Это произошло в ноябре 2017 года. Птица была слаба и не могла самостоятельно передвигаться. Жители обратились к южноуральским экологам и сотрудникам челябинского зоопарка. Им порекомендовали в течение нескольких дней понаблюдать за птицей, дать ей немного отдохнуть и подкрепиться. Но за неделю пеликан так и не набрался сил, чтобы улететь. В декабре специалисты из зоопарка прибыли на место, осмотрели животное и забрали его под свою опеку.

Когда пеликан попал в зоопарк, выяснилось, что он очень ослаблен, несмотря то, что птицу на подворье кормили рыбой по совету специалистов. Пеликану диагностировали орнитоз и поражение легких. К февралю в результате комплексного лечения птица окрепла, и её перевели из карантинного помещения в теплый внутренний вольер. — рассказали сайту «Первый областной» специалисты челябинского зоопарка.

В зоопарке также пояснили, что это птенец розового пеликана — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Его появление на территории Челябинской области большая редкость. Гнездится в России розовый пеликан в настоящее время только в долине Маныча (на озере Маныч-Гудило), в небольшом количестве — на Чограйском водохранилище. Зимует в северо-восточной Африке, частично на юге Азии — от Персидского залива до северной Индии.