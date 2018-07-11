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/ Новорожденного сироту саймири взяли под опеку сотрудники зоопарка

Новорожденного сироту саймири взяли под опеку сотрудники зоопарка

У мамы обезьянки не просыпается материнский инстинкт.
вчера в 14:32
  |  Общество

В Челябинском зоопарке сотрудникам пришлось примерить на себя роль мамы для маленькой обезьянки. 20 июня давняя обитательница зоопарка саймири Зара родила малыша, но тут же от него отказалась. Это происходит не в первый раз: у Зары никак не проснется материнский инстинкт. Новорожденного «сироту» назвали Созаром и взяли под людскую опеку. Как говорят зоологи, маленький саймири прекрасно себя чувствует и пытается контактировать с внешним миром.

Сейчас малыш питается каждые 2 часа, съедая за раз 5−8 миллилитров смеси. С понедельника регулярно принимает солнечные ванны. Когда Созар подрастёт, он поедет жить в другой зоопарк. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском зоопарке.

У Созара скоро может появиться друг — 9 июля другая саймири, по кличке Мини, родила детеныша. Но она, как ответственная мать, выкармливает малыша сама и прячет от посторонних. Пол нового обитателя зоопарка зоологи пока не узнали.

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