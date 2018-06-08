/ «Читающие» шимпанзе просят челябинцев поделиться газетами

Горожане могут приносить печатную прессу в зоопарк.

Сотрудники челябинского зоопарка от лица обитателей обратились к горожанам с необычной просьбой. Челябинцам предлагают приходить с газетами. Семья шимпанзе Боня, Соня и маленькая Варенька проводит свободное время за «чтением».

У зоопарка острая нехватка печатной продукции, именно поэтому мы объявляем масштабный сбор! Если у вас есть ненужные газеты, приносите их на кассу Челябинского зоопарка, оставляйте в ящике «Игрушки для зверушки». Нужна именно мягкая бумага, журналы не подойдут. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском зоопарке.

Остальным животным газеты пригодятся в качестве настила. Тогда их жизнь в клетках станет комфортнее.