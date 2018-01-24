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/ На 30% больше детей с офтальмологическими проблемами станут принимать челябинские врачи

На 30% больше детей с офтальмологическими проблемами станут принимать челябинские врачи

В областной детской больнице завершилось формирование диагностического центра.
сегодня в 17:52
  |  Общество

В Челябинской области детская больница обзавелась диагностическим центром. Работа шла 3 года, за это время областную детскую больницу отремонтировали, расширили, оснастили высокотехнологичным оборудованием. Так в больнице появился магнитно-резонансный томограф, а структурные отделения компьютерной томографии, МРТ и ультразвуковой и рентген диагностики объединили в лучевой отдел. Затем в областной детской больнице расширили отделение функциональной диагностики, и локализовали офтальмологическую помощь. Теперь, по предварительным подсчетам, количество детей, которых отправляют к офтальмологам за пределами Челябинска, снизится на 30%.

Развитие детской медицины в регионе было и остается нашей целевой задачей, и здесь особенно важно максимально эффективно использовать бюджетные средства при модернизации детских учреждений здравоохранения. Базовым элементом этой региональной системы является Челябинская областная детская клиническая больница, где за многие годы собраны уникальные компетенции, сформировался сильный профессиональный коллектив, где эффективно используется новейшее оборудование, закупленное в рамках программы модернизации здравоохранения. Эту систему будем развивать и дальше, поступательно наращивая объемы финансовой поддержки, с контролем за прозрачностью и эффективностью использования средств. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Вся работа финансировались из областного бюджета. По решению правительства, детская областная больница получила 100 миллионов рублей.

Добавим, что работа ведется с участием специалистов реабилитологов и физиотерапевтов, а также медицинских психологов, логопедов и профильных специалистов.

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