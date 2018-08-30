/ В Челябинске освоен новый метод борьбы с онкологией

Сложное тестирование доступно только в 5 городах.

Новая технология, которая позволяет определить наличие или уровень экспрессии определенного вида белка в опухолях пациентов с раком легкого, теперь доступна в Челябинске. PDL-тестирование поможет узнать, будут ли полезны пациенту, сдавшему анализы, иммуностимулирующие препараты. По словам специалистов, иммунотерапия может в корне изменить ситуацию с лечением рака лёгкого и позволит существенно увеличить продолжительность жизни пациента. Однако главный врач Челябинского областного онкологического диспансера Андрей Важенин рассказал, что данная технология не панацея, а лишь очередной шаг развития. По словам специалиста, сейчас врачи всё больше приближаются к индивидуализации лечения.

Это всего лишь шаг. Мы всё больше приближаемся к индивидуализации лечения. Понятно, что есть определённые стандарты, но, чем дальше мы живём, тем больше понимаем, что опухоли бывают разные, и рак какого-либо органа включает в себя несколько видов опухолей. — заявил главный врач Челябинского областного онкологического диспансера Андрей Важенин.

По словам врача, Челябинск наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, и Ростовом и Иркутском стал одним из городов, которые проводят PDL-тестирование. Сама процедура сложная и может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Отметим, что в Челябинской области растёт количество онкобольных, но смертность от рака снижается. Специалисты связывают рост числа пациентов с усовершенствованием диагностики.