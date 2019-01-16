/ Новый метод борьбы с раком разработали ученые

Пластырь от рака сможет в течение заданного времени «проникать» под кожу пациентов без использования инъекций и таблеток.

Ученые Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и их коллеги из Австралии создали чудо-пластырь, который излечит рак. Об этом сообщает газета «Известия».

Доставка лекарств через кожу — безусловно перспективное направление. При приеме привычных таблеток они проходят через желудочно-кишечный тракт, периферийные кровеносные сосуды и печень, прежде чем поступят в общую кровеносную систему. Некоторые средства, например парацетамол, на 95% поглощаются метаболическими процессами. Этого можно избежать, доставляя препарат через кожу. — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета Юрий Анисимов.

Новый способ доставки лекарств через кожу довольно перспективен. И в дальнейшем будет применяться при применении сильнодействующих обезболивающих и лекарств для больных с нарушениями памяти. Так, пациенту не нужно будет напоминать пить таблетки, достаточно просто наклеить пластырь.

В ближайшем будущем пластырь будет протестирован на человеческой коже, полученной в ходе косметических операций. В данный момент методика подходит к стадии доклинических испытаний на животных.