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Пройти медобследование в День борьбы против рака приглашают южноуральцев. График

Жители области сделают флюорографию и маммографию.
сегодня в 15:11
  |  Общество

День борьбы против рака отмечают во всем мире 4 февраля. Челябинская область не осталась в стороне. С понедельника в больницах региона можно будет пройти флюорографию и маммографию, тем самым предупредив онкологию груди и легких.

Проходить такие обследования очень важно, потому что заболеваемость злокачественными новообразованиями сегодня находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Предотвратить рак при этом можно только на начальных его этапах.

Южноуральцам рекомендуют также регулярно посещать стоматолога, гинеколога, делать анализ крови, кала, проходить ФГДС, наблюдать за родинками у дерматолога и, конечно, проходить флюорографию и маммографию.

Нужно отметить, что треть случаев смерти от онкологических заболеваний вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием — это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя. Кстати, курение — самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Где пройти обследование в Челябинске

Только прикрепленное население

ГБК № 1 (ул.Воровского, 16) — 4−8 февраля — ФОГ (08:00—17:00), маммография (08:00—15:00);

ГКБ № 5 (пр.Комсомольский, 36а) — 4−8 февраля — ФОГ (08:00—20:00), маммография (08:00—12:00, 12:40—16:30);

ГКП № 8 (пр.Ленина, 3) — 4, 6, 8 февраля — ФОГ (08:00—18:00), маммография (14:00—17:00);

ГКБ № 8 (ул.Горького, 18) — 4−7 февраля — ФОГ (13:30—17:30).

Все население

ГКБ № 6 (ул.Коммунистическая, 2а) — 4−9 февраля — ФОГ, маммография (08:00—13:00, 14:00—18:00);

ГКБ № 6 (ул.Румянцева, 31а) — 4−9 февраля — ФОГ, маммография (08:00—13:00, 14:00—17:00);

ГКБ № 8 (ул.Горького, 18) — 4−7 февраля — маммография (12:30—17:30), только для женщин старше 40 лет;

ГКБ № 9 (ул.5-я Электровозная, 5) — 4−9 февраля — ФОГ (пн, ср, пт 08:15—17:00; вт, чт 08:15—16:00; сб 08:00—13:00), маммография (09:00—13:30; сб 08:00—14:00);

ГКБ № 9 (ул.Дзержинского, 15) — 4−8 февраля — ФОГ, маммография (08:00—16:00).

Где пройти обследование в Челябинской области

Аша — ГБ №1 (ул.Некрасова, 19) — 4−9 февраля — ФОГ, маммография (08:00—13:30);

Бреды — РБ (улЛенина, 15) — 4−8 февраля — ФОГ, маммография (11:00—13:00);

Варна — РБ (ул.Магнитогорская, 1) — 4,7 февраля — ФОГ (08:00—15:50), маммография (08:00—12:00);

Верхнеуральск — РБ (ул.Советская, 110) — 4 — 8 февраля — ФОГ, маммография (09:00—14:00);

Верхний Уфалей — ГБ (ул.Ленина, 151) — 9 февраля — ФОГ, маммография (09:00—13:00);

Еткуль — РБ (ул.Октябрьская, 40) — 1,4 февраля — ФОГ, маммография (08:00 — 13:00);

Златоуст — ОБ (ст.Златоуст, ул. Щербакова, 2) — 4−9 февраля — ФОГ (только прикрепленное население) будни 8:00 — 12:00, 14:00 — 15:00, суббота 9:00 — 12:00);

Карталы — ГБ (пер.Красноармейский, 17) — 4−9 февраля — ФОГ (все желающие), маммография (только прикрепленное население) (8:00 — 13:00);

Карталы —УБ (ст.Карталы, ул. Калмыкова, 5) —4−8 февраля — ФОГ ((только прикрепленное население) 8:00—14:30, перерыв 12:00—12:30);

Копейск — ГБ № 1 (ул. Борьбы, 34) — 4−9 февраля — ФОГ (08:00—16:30; сб 09:00—12:00);

Копейск — ГБ № 3 (ул.Комсомольская, 21) — 4−9 февраля — ФОГ (08:00—15:00, ср 10:00—18:00, сб 8:00—18:00);

Коркино — ГБ № 1 (ул.Маслова, 14) — 7 февраля — ФОГ (маммография 08:00—16:30);

Магнитогорск — ГБ № 1 (ул.Советская, 219) — 4−8 февраля — ФОГ, маммография (08:00—14:30);

Магнитогорск — ГБ № 1 (ул.Чкалова, 44) — 4−8 февраля — ФОГ, маммография (08:00—15:00);

Миасс — ГБ № 2 (ул.Ильменская, 81) — 4−9 февраля — ФОГ ((только прикрепленное население) 08:00—18:00; сб 08:00—13:00);

Миасс — ГБ № 4 (ул.Ильмен-Тау, 3) — 4−9 февраля — ФОГ ((все желающие) 08:00—15:00), маммография ((только прикрепленное население) 12:30—15:00; сб 09:00—12:00);

Озерск — КБ № 71 ФМБА России (ул. Строительная, 1) — 4−9 февраля — ФОГ, маммография (08:00—18:00);

Пласт — ГБ (ул. Строителей, 8) — 4−9 февраля — ФОГ, маммография (08:00—14:00);

Увельский — РБ (ул. Энгельса, 1) — 4−9 февраля — ФОГ, маммография (08:00—16:00; сб 08:00—13:00).

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