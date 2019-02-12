/ Солдат умер от пневмонии, проявившейся после лыжной гонки в Чебаркуле

Срочника лечили в медчасти и госпиталях Челябинска и Москвы.

Солдат, служивший в чебаркульской воинской части, умер в больнице. Его лечили в Москве от воспаления легких. Пневмония открылась у солдата, по словам его мамы, после лыжной гонки. У молодого человека поднялась температура. Она не спадала почти неделю, и в итоге на лечение солдата отправили в Челябинский военный госпиталь, а уже оттуда в Москву.

Когда в конце января Елена Попова прилетела в столицу, московские врачи сообщили, что ее сына доставили в госпиталь с запущенной формой пневмонии. Спустя несколько дней Дмитрий Попов впал в кому. Третьего февраля он скончался, не приходя в сознание. — рассказывает издание «Местное время».

Разобраться в обстоятельствах смерти солдата попросили Главного военного прокурора РФ Валерия Петрова и министра обороны Р Ф Сергея Шойгу. Письмо в их адрес направил взрослый омбудсмен Пермского края, откуда и был родом погибший срочник, Павел Миков.