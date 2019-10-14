Киоски с «быстрыми» кредитами исчезнут с улиц Челябинска

Устранить их в полном объеме планируют до конца 2019 года.

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В Челябинске полным ходом ведутся работы по демонтажу незаконно установленных объектов. О ходе работ на аппаратном совещании отчиталась заместитель главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Демонтаж микрофинансовых организаций: было выдано 26 уведомлений, фактически демонтировано 10. Большее количество их размещено на территории Металлургического района. До конца 2019 года планируется на территории Челябинска демонтировать все микрофинансовые организации», — подчеркнула Надежда Рыльская.

Помимо этого, на территории города было демонтировано 463 нестационарных торговых объекта, 797 информационных конструкций, 63 парковки и стоянки, а также 197 прочих объектов.