/ Павлин вышел из леса в Аргаяшском районе

Ранее местные жители слышали протяжный крик.

Странные звуки слышали жители Аргаяшского района на протяжении двух недель подряд. Протяжный крик доносился из леса. Местная жительница утверждает, что видела там павлина. Но поймать «жар-птицу» ей не удалось. На поиски павлина, который не приспособлен к проживанию в холодную погоду, вышли жители соседней деревни. Они прочесывали лес, но найти экзотическую птицу не удавалось.

Когда его искали, ловушки ставить не стали. Павлин находился в кустах и улететь физически бы не смог. Павлин сам вышел из леса на улицу наших соседей. Он выглядел слабеньким. — рассказывает местная жительница Елена.

Женщина сообщает, что «потеряшку» вернули домой. Павлин принадлежит местному жителю, который держит необычных птиц. Помощь зоозащитников не понадобилась.