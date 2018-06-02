/ Жительница Аргаяшского района встретила в лесу павлина

«Жар-птицу» сейчас разыскивают волонтеры.

Жителям деревни в Аргаяшском районе на протяжении нескольких дней не дает покоя странный протяжный крик, доносящийся из леса. Местные уверены, среди кустов и деревьев живет павлин. Одна из жительниц деревни утверждает, что лично видела «Жар-птицу» в лесу. Она даже пыталась поймать ее, но не смогла.

Да, действительно к нам обратилась женщина, которая видела павлина в лесу. Она спрашивала, возьмем ли мы в свой приют птицу, которой явно нужна будет помощь. Ведь при таких низких температурах экзотическая птица может прожить в лесу не больше недели. — рассказал сайту «Первый областной» челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Сейчас поисками павлина занимаются волонтеры. Однако поймать птицу будет непросто, говорит зоозащитник. Она относится к быстролетающим. Поэтому в лесу необходимо расставить ловушки и сети. Откуда взялся павлин в южноуральском лесу можно только догадываться. Волонтеры предполагают, что птица «сбежала» от частного лица, которое держало ее в своем доме.