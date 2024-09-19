Пауки на Зигальге начали выводить потомство и расселяться к зиме

В нацпарке рассказали, о чем свидетельствует летящая по воздуху паутина

Пауки на Зигальге начали выводить потомство и расселяться к зиме, средством передвижения для этих обитателей национального парка является их собственная паутина, рассказали в пресс-службе НП.

В обычное время сети для крестовика — инструмент для добычи пропитания. И владелец тщательно следит за их исправностью, прилежно строя новые по ночам. Кстати, делать это пауки могут чуть ли не с рождения, ведь навык в них закреплен на генетическом уровне.

Ученые утверждают, что диаметр паутины может быть более одного метра и на создание такого творения пауку приходится выработать около 20 метров «материала». А при попутном ветре крестовик может пролететь на своей паутине до 400 километров. Но такое путешествие паукообразные совершают лишь раз в жизни.