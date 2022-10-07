В Челябинской области действуют новые правила оформления инвалидности в упрощенном порядке. Согласно этим правилам, пациент может выбрать формат процедуры — очный или заочный. Последний вариант люди выбирают чаще всего. Об этом сегодня, 7 октября, сообщила руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Челябинской области Наталья Клейменова.
«В Челябинской области изменился порядок освидетельствования для установления группы инвалидности. Если раньше мы и лечащие врачи определяли, в каком формате проводить медико-социальную экспертизу, то с 1 июля больной по своему желанию определяет, как его мы смотрим — очно или заочно. Он говорит об этом лечащему врачу, который делает в направлении соответствующую пометку. В Челябинской области заочное освидетельствование преобладает», — рассказала Наталья Клейменова.
Но в любом правиле есть исключения. Так, заочное освидетельствование невозможно, если специалисты бюро медико-социальной экспертизы видят несоответствие данных обследований с диагнозом лечащих врачей, когда больному нужно разработать новую программу реабилитации и в других случаях.
«В подобных случаях должны осмотреть пациента очно, независимо от его желания. Но в основном, если вопрос стоит о группе инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности, решение по процедуре освидетельствования принимает больной», — продолжает Наталья Клейменова.
При этом высылать документы в бюро медико-социальной экспертизы не нужно. За пациента это сделает больница. Задача человека — только обратиться в лечебное учреждение и пройти все необходимые обследования.
«Если больной выбирает заочную форму установления группы инвалидности, он вообще к нам не приходит. Сейчас заявления на медосвидетельствование от него также не требуется. Достаточно только направления на медико-социальную экспертизу от больницы и согласие на человека», — продолжает Наталья Клейменова.
Если же пациент прикован к постели, а его нужно посмотреть именно очно, специалисты бюро МСЭ приедут на дом или место пребывания больного. Это может быть стационар дома престарелых, адрес родственников и так далее.
В обязательном порядке процесс освидетельствования должен быть записан. В случае выездного заседания, по словам Натальи Клейменовой, достаточно аудиозаписи на диктофон, непосредственно в учреждении должны быть произведены аудио- и видеофиксация.
«Исключается только часть освидетельствования, где проводится осмотр больного. В данном случае камер, конечно же, нет. Все остальное — разговор с больным, обсуждение и вынесение экспертного решения — записывается», — добавила Наталья Клейменова.
Для проведения медико-социальной экспертизы должны быть направление из лечебного учреждения, удостоверение личности либо самого больного, либо доверенного лица, и СНИЛС. Решение об установлении инвалидности принимается в течение 30 дней.
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