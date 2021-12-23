На оплату сиделок для инвалидов и пожилых жителей Челябинской области направят 149 млн рублей

﻿Система договоренного ухода начнет действовать в регионе с 2022 года

В Челябинской области создали систему договоренного ухода за пожилыми южноуральцами и инвалидами. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделили порядка 149 миллионов рублей, сообщает в четверг, 23 декабря, пресс-служба регионального правительства.



«Ключевая роль государства сегодня заключается в том, чтобы удовлетворить базовый запрос людей на заботу и защиту. На практике это означает реальную заботу в сфере социальной защиты, в том числе уважение и внимание к пожилым людям, к людям с ограниченными возможностями, а также к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — подчеркнул Алексей Текслер.

Услуги по уходу на дому в 2022 году будут получать 265 южноуральцев в пилотных территориях: Сатке, Златоусте, Озерске, Магнитогорске, Челябинске. Для этого в комплексных центрах соцобслуживания трудоустроят в общей сложности 150 сиделок. Услуги будут предоставляться не менее четырех часов в день семь дней в неделю.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, первыми учреждениями, в которых будет реализован проект, станут дома-интернаты для престарелых и инвалидов Магнитогорска и Озерска. Там организуют стационарное социальное обслуживание, отвечающее всем современным требованиям.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков соцуслуг, получат субсидии на возмещение затрат на зарплату сиделкам, обслуживающим южноуральцев на дому.