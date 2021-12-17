Прикованной к инвалидной коляске девушке из Челябинска подарили День красоты

Кристина Шевченко первый раз в жизни побывала у визажиста и пообедала в ресторане

«Однажды после похорон бабушки мы пошли на поминки. Зал был полон народа. И на глазах у всех Кристина поставила стакан с компотом мимо стола. После этого случая мы обратились в больницу»,

— рассказывает мама девушки Айна Шевченко.

В декабре на Южном Урале стартовала акция «Снеговики-добряки». Неравнодушные жители области исполняют мечты тяжелобольных детей и подростков. В пятницу, 17 декабря, челябинцы подарили День красоты 17-летней Кристине Шевченко. Девушка столкнулась со страшным диагнозом — «онкология». Победить болезнь школьнице помогли медики. Теперь Кристина должна поверить в себя, чтобы пройти долгий путь реабилитации.До болезни Кристина училась в девятом классе. Была отличницей и обожала математику, надеялась получить золотую медаль и освоить профессию бухгалтера. Но простые житейские планы рухнули в одночасье.На каникулах летом мама начала замечать, что у дочери появились проблемы с координацией, иногда у Кристины путалась речь.Невролог сразу же определила, что у Кристины опухоль центральной нервной системы. Которая продолжала быстро расти. Девушке становилось все хуже. Медики сделали все возможное, чтобы спасти школьнице жизнь. Но убрать опухоль полностью не получилось.Новая жизнь оказалась неполноценной: девочка превратилась в лежачего инвалида и совсем не говорила. Близкие не сдавались и старались вернуть ее к нормальной жизни. Каждый день Айна массировала дочке пальцы. Это должно было активировать мозг. И спустя четыре месяца Кристина заговорила. Сразу, чисто и много.

«Одни врачи говорят, что это возможно. Другие считают, что дочка ходить не будет. Но мы надеемся на Бога и на чудо. Кристина очень светлый ребенок и никому не делала зла. И теперь наша семья настроена на позитив»,

— говорит Айна.

Сейчас Кристина не ходит, передвигается в инвалидном кресле-коляске. Живут они в частном домике в пригороде Челябинска большой семьей: родители, трое детей и бабушка. Родные мечтают, что Кристина научится стоять и ходить. Впереди у девушки долгая реабилитация.

«Семья Кристины много пережила, а ее мама пролила реки слез. Но сейчас девушка уже оправилась от операции, у нее есть перспектива научиться ходить. Поэтому мы хотели подарить Кристине праздник, чтобы она почувствовала себя обычной взрослеющей девочкой, которая мечтает о красоте. Надеюсь, что этот вечер Кристина будет вспоминать долго и Новый год для нее пройдет под впечатлением от этого праздника»,

— говорит представитель «Искорки Фонда» Вера Касаткина.

Благотворительный «Искорка Фонд», который поддерживает ребят с онкологией, собрал вокруг Кристины команду волонтеров. Сегодня девушка посетила салон красоты: она побывала на косметических процедурах, ей первый раз в жизни сделали профессиональный визаж. А потом девушку и ее близких привезли на праздничный обед в дорогой ресторан. Здесь директор одной из коммерческих компаний города исполнил давнюю мечту девушки — подарил Кристине золотой браслет.О других подопечных снеговиков-добряков читайте в следующих материалах.