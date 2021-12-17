До болезни Кристина училась в девятом классе. Была отличницей и обожала математику, надеялась получить золотую медаль и освоить профессию бухгалтера. Но простые житейские планы рухнули в одночасье.
На каникулах летом мама начала замечать, что у дочери появились проблемы с координацией, иногда у Кристины путалась речь.
«Однажды после похорон бабушки мы пошли на поминки. Зал был полон народа. И на глазах у всех Кристина поставила стакан с компотом мимо стола. После этого случая мы обратились в больницу», — рассказывает мама девушки Айна Шевченко.
Невролог сразу же определила, что у Кристины опухоль центральной нервной системы. Которая продолжала быстро расти. Девушке становилось все хуже. Медики сделали все возможное, чтобы спасти школьнице жизнь. Но убрать опухоль полностью не получилось.
Новая жизнь оказалась неполноценной: девочка превратилась в лежачего инвалида и совсем не говорила. Близкие не сдавались и старались вернуть ее к нормальной жизни. Каждый день Айна массировала дочке пальцы. Это должно было активировать мозг. И спустя четыре месяца Кристина заговорила. Сразу, чисто и много.
Сейчас Кристина не ходит, передвигается в инвалидном кресле-коляске. Живут они в частном домике в пригороде Челябинска большой семьей: родители, трое детей и бабушка. Родные мечтают, что Кристина научится стоять и ходить. Впереди у девушки долгая реабилитация.
«Одни врачи говорят, что это возможно. Другие считают, что дочка ходить не будет. Но мы надеемся на Бога и на чудо. Кристина очень светлый ребенок и никому не делала зла. И теперь наша семья настроена на позитив», — говорит Айна.
Благотворительный «Искорка Фонд», который поддерживает ребят с онкологией, собрал вокруг Кристины команду волонтеров. Сегодня девушка посетила салон красоты: она побывала на косметических процедурах, ей первый раз в жизни сделали профессиональный визаж. А потом девушку и ее близких привезли на праздничный обед в дорогой ресторан. Здесь директор одной из коммерческих компаний города исполнил давнюю мечту девушки — подарил Кристине золотой браслет.
«Семья Кристины много пережила, а ее мама пролила реки слез. Но сейчас девушка уже оправилась от операции, у нее есть перспектива научиться ходить. Поэтому мы хотели подарить Кристине праздник, чтобы она почувствовала себя обычной взрослеющей девочкой, которая мечтает о красоте. Надеюсь, что этот вечер Кристина будет вспоминать долго и Новый год для нее пройдет под впечатлением от этого праздника», — говорит представитель «Искорки Фонда» Вера Касаткина.
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