В Челябинской области раздадут гранты на обучение и трудоустройство инвалидов

На поддержку могут претендовать НКО, а также индивидуальные предприниматели

В 2022 году служба занятости населения Челябинской области продолжит раздавать гранты на обучение и трудоустройство людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

«Наша цель — повысить конкурентоспособность инвалидов на рынке труда, а также улучшить их финансовое положение и качество жизни. В 2021 году одиннадцать НКО получили гранты до 300 тысяч рублей. В реализации социальных проектов приняли участие 347 инвалидов», — говорит консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Надежда Легких.

Например, ассоциация инвалидов «Мастера творческих направлений деятельности» из Магнитогорска получила 299,9 тысячи рублей и провела обучение инвалидов кожевенному делу с дальнейшим трудоустройством. Кроме того, в 2021 году 10 индивидуальных предпринимателей из числа инвалидов получили гранты на открытие собственного дела. Максимальная сумма гранта составила 115,2 тысячи рублей.

В 2022 году прием заявок на конкурсный отбор продолжается. Подробная информация размещена на сайте главного управления.