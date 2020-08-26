Пациентку с симптомами ковида направили на платный анализ в Челябинске

По словам девушки, врач сообщил, что тест можно сделать только за деньги.

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В Челябинске пациентку с симптомами коронавируса направили сдавать тест в платную лабораторию. Еще в воскресенье, 23 августа 2020 года, девушка почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура, заболело горло и появился кашель. В понедельник она обратилась в поликлинику № 1, расположенную в МАУЗ ГКБ № 2. По словам пациентки, врач, проведя осмотр, назначила ей лечение и предупредила, что при изменении симптомов необходимо явиться на прием раньше назначенного срока. Кроме того, врач отметила, что сдать тест на коронавирус можно на платной основе. Поскольку самочувствие девушки было стабильно, сдавать анализ платно она не собиралась. Но через несколько дней у нее появились новые симптомы, с которыми она решила вновь обратиться к врачу.

«На четвертый день болезни я поняла, что у меня пропало обоняние. Врач спрашивала у меня на первом приеме, чувствую ли я запахи и вкус, говорила, что их отсутствие может быть симптомом коронавируса. Поэтому я решила прийти на прием раньше. Когда я пришла к врачу, она осмотрела меня, я сообщила, что у меня пропало обоняние. Тогда врач сказала, что это симптом COVID-19, а значит, мне надо сдать тест. Терапевт дала мне адрес, где я могу сдать анализ и предупредила, что он будет платным. На вопрос, почему мне не могут сделать тест бесплатно, ведь у меня есть симптомы, она ответила, что „сейчас бесплатные тесты мы не делаем“», — рассказала челябинка корреспонденту сайта «Первый областной».

В МАУЗ ГКБ № 2 ситуацию на момент публикации прокомментировать не смогли.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области объяснили, что рассказать, где можно сдать платный тест на COVID-19 могут только в случае, если состояние пациента не вызывает опасений у лечащего врача. Сдать анализ пациент может по своему желанию, для того, чтобы не тревожиться о наличии данного заболевания.

«Существуют алгоритмы, по которым лечащий врач определяет, необходим ли пациенту тест на COVID-19. Для этого врач проводит осмотр, оценивает состояние пациента, задает определенные вопросы. Например, контактировал ли пациент с зараженными людьми. Если симптомы пациента не вызывают опасений, а также нет зафиксированного контакта, то тест проводить не будут. Пациенту выписывают лечение, которому он должен следовать. Врач может рассказать о возможности сдать подобный анализ платно, если пациент интересуется, где он может его сделать», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Ежедневно в Челябинской области проводят тесты на COVID-19 людям, которые контактировали с заболевшими, или с симптомами данного заболевания. За прошедшие сутки в регионе было проведено 3929 тестов. За время пандемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР было проведено 486413 тестов на COVID-19.