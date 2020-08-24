70 человек заболело коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Количество зарегистрированных случаев возросло до 13 885.

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Общее число подтверждённых Минздравом Челябинской области случаев коронавируса достигло отметки в 13 885 человек. По данным ведомства, на утро понедельника, 24 августа, на Южном Урале зафиксировано ещё 70 новых заболевших. При этом продолжают лечение от COVID-19 2 849 человек, а за сутки было выписано 38 пациентов.



«Всего 10655 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 479 191. За прошедшие сутки — 3322 тестов», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Четыре человека с инфекцией погибли в регионе за прошедшие сутки. У всех COVID-19 был выявлен как сопутствующее заболевание. Самому младшему из погибших было 69 лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклероз, кардиосклероз, хронический пиелонефрит, ковид сопутствующий — пациент, 86 лет; гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет; диффузный атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 73 года; ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 69 лет»,— добавили представители Минздрава.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Несмотря на это, на прошлой неделе региональные власти приняли очередные послабления в ограничениях. Теперь на Южном Урале разрешено проводить массовые мероприятия, с заполняемостью до 35% от вместимости места, а с 1 сентября свою работу начнут кинотеатры. При этом, в области продолжает действовать обязательный масочный режим, и рекомендуется самоизоляция для людей старше 65 лет.