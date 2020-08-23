Выписанных в два раза больше: статистику по коронавирусу представил Минздрав Челябинской области

В регионе продолжают ежедневно проводить более 3 тысяч тестов.

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71 южноуралец заболел коронавирусом за последние сутки. Всего в области с начала пандемии зафиксировано 13815 случаев заражения COVID-19. 2821 пациент находится на лечении в больницах. Всего выздоровело 10617 пациентов, 135 из которых — за последние сутки. И вновь не обошлось без смертельных случаев.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От разных причин: атеросклеротическая болезнь сердца, острая дыхательная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 80 лет; сахарный диабет, острая дыхательная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 70 лет; сахарный диабет, кетоацидоз (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет; мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 90 лет»,— сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего проведено 475869 тестов на наличие коронавируса методами ИФА и ПЦР. 3598 из них провели за последние сутки.