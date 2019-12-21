Пациента с болезнью Бехтерева прооперировали хирурги больницы «Скорой помощи»

Мужчина чудом избежал паралича.

Послушать 00:00

Челябинца Юрия Пименова подкосил несчастный случай. Мужчина упал на лестничный марш всей спиной. За выходные думал отлежаться, лечился обезболивающими препаратами. На самолечении протянул целых две недели, а потом боль стала непереносимой.

«Прошивала боль от бедра до пяток! Вызвал „Скорую“. Увезли сразу в больницу, сделали УЗИ, рентген, компьютерную томографию», — рассказывает Юрий Пименов.

Обследование показало перелом сразу трех позвонков. Пострадавший вообще мог остаться инвалидом, зачастую переломы позвоночники приводят к парализации пациентов. Позже выяснилось, что мужчина еще с молодости страдает болезнью Бехтерева. О своем недуге он даже не подозревал, хотя давно замечал у себя искривленный позвоночник.

«Заболевание негативно воздействует на ткани межпозвонковых дисков, в результате развивается хроническое воспаление, а сам пациент начинает сгибаться, что со временем полностью ограничивает подвижность позвоночника в грудном и поясничном отделах. Это называется симптомом „бамбуковой палки“ — позвоночник человека начинает напоминать трость», — рассказывает травматолог-ортопед, специалист хирургии позвоночника ГБУЗ ОКБ № 3 Николай Оришич.

Через 4 дня после операции Юрий Владимирович уже мог ходить по палате. С момента хирургического вмешательства прошел месяц, и пациент хорошо себя чувствует, обязательным условием пока остается ношение корсета.

Интересно, что в результате падения у Юрия Пименова произошла самокоррекция, которая выправила его позвоночник, такое явление в болезни Бехтерева случается. Сравнивая фотографии до операции, пациент замечает, что осанка значительно изменилась.

В практике Областной клинической больницы № 3, Юрий Пименов — второй такой пациент. Раньше с этим недугом отправляли в федеральные центры, теперь специалисты больницы оперируют самостоятельно и успешно развиваются в этом направлении, сотрудничая с опытными коллегами.