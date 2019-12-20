Главный врач больницы «Скорой помощи» ушел в отставку

Кадровая перезагрузка в здравоохранении в регионе продолжается.

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Главный врач Областной клинической больницы № 3 Олег Маханьков написал заявление по собственному желанию. В Минздраве Челябинской области эту информацию подтверждают, но официальных документов ведомство пока не получило.

Олег Маханьков руководил учреждением чуть больше 20 лет. О причинах сложения полномочий главный врач говорит просто и понятно.

«Ну, мне же уже 64 года, я хочу уже отдыхать. Я уже 4 года на пенсии. И пока у меня есть силы и возможность, я хочу пожить для себя, чтобы не работать целыми днями. Это же большая нагрузка, большое предприятие. У меня много внуков, я хочу им уделять время, я хочу попутешествовать, я много наших уральских озер еще не видел», — комментирует свое решение Олег Маханьков.

Новую жизнь принято начинать с Нового года, поэтому руководить больницей Олег Маханьков будет вплоть до 31 декабря. О приемнике Олега Викторовича пока ничего неизвестно, но сам он считает, что его место должен занять кто-то молодой и энергичный.