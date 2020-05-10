Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какой должна быть национальная идея России, заключающаяся в патриотизме. Фрагмент интервью президента программе «Москва. Кремль. Путин» появился на странице в Instagram её ведущего Павла Зарубина.
Так, отвечая на вопрос ведущего о том, в чём состоит российская национальная идея, Владимир Путин ответил, что она состоит в патриотизме, и ничего другого тут быть не может.
«Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Он заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперёд»,— объяснил президент.
И добавил, что при этом не нужно всё время хвататься за героическое прошлое России, нужно смотреть в не менее героическое и успешное будущее.
«И в этом залог успеха»,— заключил Владимир Путин.
Напомним, ранее президент говорил о том, что считает патриотизм единственной возможной идеологией современного общества. Однако он должен быть направлен на укрепление внутреннего устройства государства.