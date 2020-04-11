Патриарх призвал верующих молиться на Вербное воскресенье и Пасху дома

Однако Московский Патриархат будет устраивать трансляции.

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории России и призвал всех прихожан молиться дома.

«В условиях, принимаемых государственными властями по предотвращению распространения коронавируса, призываю вас всех усилить молитву для ограждения людей от вредоносного поветрия. Архипастырей и пастырей продолжать ревностно совершать богослужение. Прихожан воздержаться от посещения храмов. В эти дни мы лишаемся возможности быть вместе за любимыми нами великопостными богослужениями. Но никто и ничто не может отлучить нас от Божией любви»,— сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

При этом он призвал молиться дома и терпеливо пережидать дни самоизоляции. Кроме того, Патриарх Кирилл призвал молиться за здоровье тех, кто продолжает работать во благо городов и сёл.

Однако отчаиваться не следует: во всех официальных аккаунтах Московского Патриархата, а также на официальном сайте будут организованы трансляции служений, в том числе на Вербное воскресенье, в Страстную седмицу и Пасху.