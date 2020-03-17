Очередной «заминированный» самолёт благополучно приземлился в Челябинске

Сообщение было вновь отправлено с электронного адреса «Валентина Терешкова».

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В челябинском аэропорту «Курчатов» вчера, 16 марта, около 20:30, благополучно приземлился «заминированный» самолёт из Москвы. Досмотр как пассажиров, так и борта показал, что поступившее в порт сообщение о минировании оказалось ложным.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное ложное сообщение о „минировании“ самолета Москва — Челябинск. Рейс 1534 совершил штатную посадку в аэропорту Челябинска. Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, угроза взрыва не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Как отмечают многие telegram-каналы, сообщение о минировании поступило с электронного ящика «Валентина Терешкова», с которого ранее уже поступали подобные сообщения. При этом данный рейс стал пятым бортом, «заминированным» всего за один день: ложные сообщения также поступали о самолётах, летевших из Москвы в Уфу, Пермь и Тюмень.

Напомним, 13 марта в диспетчерскую службу аэропорта Челябинска также поступила ложная информация о минировании самолёта, следовавшего из Москвы. Информация об угрозе не подтвердилась.