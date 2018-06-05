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/ Челябинский аэропорт выручит «Кольцово» во время Чемпионата мира по футболу

Челябинский аэропорт выручит «Кольцово» во время Чемпионата мира по футболу

Несколько рейсов перенесли в южноуральскую воздушную гавань.
сегодня в 15:08
  |  Общество

Мундиаль внес коррективы в работу аэропорта в Екатеринбурге. «Кольцово» пришлось отказаться от отправки пассажиров в Турцию. На помощь пришла челябинская воздушная гавань — все туристы, желающие в июне полежать на берегу Черного или Средиземного морей, будут вылетать именно с Южного Урала.

Речь идет о рейсе Екатеринбург-Бодрум авиакомпании Azur Air. 24 июня туристов увезут на комфортабельных автобусах из Екатеринбурга в Челябинск. Все предоставит турфирма, через которую оформляли путевку уральские туристы.

В целях обеспечения регулярности полетов в дни проведения главного спортивного события года исключительно один чартерный рейс из всей обширной программы полётов авиакомпании AZUR Air будет выполнен не из аэропорта «Кольцово», а из аэропорта Челябинска. В связи с этим туроператор проинформировал туристические агентства рассылкой, как только данная информация стала известна. Информирование туристов по изменениям деталей турпакета входит в компетенцию туристических агентов, которые, в свою очередь, заранее сообщили туристам об этих изменениях. Со стороны ANEX Tour и авиакомпании AZUR Air туристам будет предоставлен бесплатный трансфер на комфортабельных автобусах из города Екатеринбурга до аэропорта в город Челябинск, где их будет встречать и координировать сотрудник с табличкой ANEX Tour. — сообщила сайту «Первый областной» исполняющий обязанности начальника отдела PR компании ANEX Tour Алена Хитрова.

В аэропорту Челябинска об изменениях в расписании узнали заранее и уже все подготовили. Сюда переносятся также рейсы компании «Россия».

Рейсы согласованы. Их внесли в расписание, так что пассажиры будут обслужены. — прокомментировали сайту «Первый областной» в Челябинском аэропорту.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург станет одним из городов, принимающих матчи. Игры на уральском стадионе состоятся 15, 21, 24 и 27 июня.

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