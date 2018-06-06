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Госэкспертиза дала добро на реконструкцию челябинского аэропорта

Проектные документы и смета соответствуют требованиям.
сегодня в 09:31
  |  Общество

В фазу активных действий перешла деятельность по реконструкции аэропорта Челябинска. Эксперты Главгосэкспертизы, во второй раз изучив результаты инженерных изысканий и проект, пришли к выводу, что все документы соответствуют требованиям. Смету работ тоже нашли оправданной.

Проект, получивший положительные заключения Главгосэкспертизы России, включает решения по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэропортового комплекса с целью обеспечения эксплуатации таких расчетных типов воздушных судов как Boeing 767, Airbus-321. Работы будут вестись в три этапа — два основных и один дополнительный. Реконструкция Баландино проводится в режиме действующего аэропорта. — рассказали сайту «Первый областной» в федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы».

Напомним, что к 2020 году Челябинскому аэропорту должны присвоить III категорию Международной ассоциации гражданской авиации. Такая есть у Пулково, Шереметьево, Домодедово.

Вся реконструкция аэропорта завершится к 2035 году. За 17 лет в аэропорту должны расширить искусственную взлето-посадочную полосу, построить водосточно-дренажную систему, установить светосигнальное оборудование и оборудование радиотехнического обеспечения самолетов, метеообеспечения, объектов электроснабжения. Будут построены покрытия, расширены рулежные дорожки, площадки для обработки воздушных средств противообледенительной жидкостью, будут усилены и уширены перроны, места стоянки, очистных сооружений, патрульных автодорог.

Реконструкция аэропорта запланирована в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Инициатива принять международные мероприятия в южноуральской столице принадлежит губернатору региона Борису Дубровскому.

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