Пассажиры «Орлана» и «Ласточки» смогут бесплатно попасть на экскурсии в Челябинской области

Достаточно предъявить билет на электричку

В дни новогодних каникул пассажиры поездов «Орлан» и «Ласточка» смогут бесплатно посетить городские экскурсии, предъявив билет на электричку. Об этом 1 января напоминает пресс-служба правительства Челябинской области.

Так, уже 3 января, в 11:00 пассажиры «Орлана» могут сходить на экскурсию по историческому центру Кыштыма. Место встречи — у торгового дома «Демидовский» (ул. Карла Маркса, 4).

2 и 4 января на «Орлане» можно добраться до Верхнего Уфалея, где, предъявив билет, можно будет воспользоваться услугами спортивного комплекса «Метелица» с 30-процентной скидкой. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноуборде и ватрушках или прогуляться до живописных Черемшанских никелевых карьеров.

5 января для пассажиров «Ласточки» подготовлена большая экскурсионная программа в Троицке. В 9:00 начнется бесплатная экскурсия по Троицкому краеведческому музею (ул. Ленина, 70), а в 10:00 от музея стартует прогулка с экскурсоводом по исторической части города.

7 января для пассажиров «Ласточки» состоится часовая экскурсия по Магнитогорску. Туристы прогуляются по проспекту Ленина до Немецкого квартала и памятника «Первая палатка». Место встречи — железнодорожный вокзал (у главного входа).

Напомним, ранее Свердловская пригородная компания начала продажи билетов на электропоезд «Ласточка» от Челябинска до горнолыжного центра «Абзаково». Цена билетов начинается от 1162 рублей. В нее входит доставка пассажиров автобусом от железнодорожной станции до ГЛЦ.

Также ИА «Первое областное» писало, что «Ласточка» до Абзаково будет делать еще одну дополнительную остановку на станции Ташбулатово, где расположен горнолыжный центр «Банное». Бесплатный трансфер и скидки по билету будут действовать и там.



В ноябре с пригородного вокзала станции Челябинск впервые отправился в путь новый дизель-поезд «Орлан» до Екатеринбурга.

