«Ласточка» за год перевезла «половину жителей Челябинска»

Самым популярным маршрутом является поездка в Магнитогорск

Электричка «Ласточка» в 2024 году перевезла почти 600 тысяч человек, или почти «половину жителей Челябинска». Самыми популярными направлениями у южноуральцев стали Магнитогорск и Карталы. Чуть реже пассажиры отправлялись в Троицк и Тамерлан, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Количество перевезенных пассажиров выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Всего за четыре года работы электрички «Ласточкой» воспользовались 1,9 миллиона человек.

«Ежедневно около 1,7 тысячи человек совершают поездки на скоростных электричках. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав и удобный график движения», — отмечают в пресс-службе.

Электричка курсирует ежедневно по будням дважды в день, а с пятницы по воскресенье, в предпраздничные и праздничные дни — трижды в день.