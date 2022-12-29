Магнитогорская «Ласточка» будет делать остановку у ГЛЦ «Банное»

Теперь на популярном поезде можно будет доехать до двух горнолыжных курортов

Электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск, который с 2 января продлили до Новоабзаково, будет делать дополнительную остановку на станции Ташбулатово в Башкирии. Как сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе областного Миндортранса, остановку ввели для удобства посетителей горнолыжного центра «Банное» санатория «Юбилейный».

Электропоезд будет отправляться со станции Челябинск-Главный в 06:30 и прибывать на станцию Ташбулатово в 11:35 с минутной остановкой. Станции назначения Новоабзаково электричка достигнет в 11:59.

В обратный путь поезд будет отбывать в 16:10 с прибытием на станцию Ташбулатово в 16:34. В Челябинск «Ласточка» приедет в 21:43.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 2 января 2023 года маршрут электропоезда «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск будет продлен до станции Новоабзаково для удобства посетителей горнолыжного центра «Абзаково». Обновленный график будет действовать до 12 марта.