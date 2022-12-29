Стартовали продажи билетов на поезд «Ласточка» до ГЛЦ «Абзаково»

От станции до горнолыжки предусмотрен бесплатный трансфер

Свердловская пригородная компания начала продажи билетов на электропоезд «Ласточка» от Челябинска до горнолыжного центра «Абзаково». Цена билетов начинается от 1162 рублей. В нее входит доставка пассажиров автобусом от железнодорожной станции до ГЛЦ, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Напомним, что маршрут «Ласточки» Челябинск — Магнитогорск специально продлили до станции Новоабзаково для удобства любителей горных лыж и сноуборда. Особый график будет действовать с 2 января до 12 марта 2023 года в новогодние праздники и по выходным дням.

Поезд будет отправляться с пригородного вокзала Челябинска в 06:35 и прибывать в Новоабзаково в 11:59 с остановками в Троицке, Тамерлане, Карталах и Магнитогорске. В обратный путь — в 16:10 с прибытием в Челябинск в 21:43.

В компании отметили, что для пассажиров предусмотрены специальные тарифы на катание и скидка в 20% на аренду горнолыжного оборудования.

Билеты продаются в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее ИА «Первое областное» писало, что «Ласточка» до Абзаково будет делать еще одну дополнительную остановку на станции Ташбулатово, где расположен горнолыжный центр «Банное». Бесплатный трансфер и скидки по билету будут действовать и там.