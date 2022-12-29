Свердловская пригородная компания начала продажи билетов на электропоезд «Ласточка» от Челябинска до горнолыжного центра «Абзаково». Цена билетов начинается от 1162 рублей. В нее входит доставка пассажиров автобусом от железнодорожной станции до ГЛЦ, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Напомним, что маршрут «Ласточки» Челябинск — Магнитогорск специально продлили до станции Новоабзаково для удобства любителей горных лыж и сноуборда. Особый график будет действовать с 2 января до 12 марта 2023 года в новогодние праздники и по выходным дням.
Поезд будет отправляться с пригородного вокзала Челябинска в 06:35 и прибывать в Новоабзаково в 11:59 с остановками в Троицке, Тамерлане, Карталах и Магнитогорске. В обратный путь — в 16:10 с прибытием в Челябинск в 21:43.
В компании отметили, что для пассажиров предусмотрены специальные тарифы на катание и скидка в 20% на аренду горнолыжного оборудования.
Билеты продаются в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее ИА «Первое областное» писало, что «Ласточка» до Абзаково будет делать еще одну дополнительную остановку на станции Ташбулатово, где расположен горнолыжный центр «Банное». Бесплатный трансфер и скидки по билету будут действовать и там.