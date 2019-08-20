Магнитогорцы не смогли вылететь в Анталью из-за поломки люка

Теперь туристы вынуждены ждать 11 часов.

В Магнитогорске задержали рейс в Анталью. Туристы должны были отправиться на курорт на Боинге B739 с авиакомпанией «Azurair» еще в четыре часа утра, но рейс по техническим причинам перенесли на 15:00. Теперь туристы вынуждены 11 часов ждать своего вылета в теплую страну.

Как пояснило руководство аэропорта Магнитогорска, сработал датчик открытия люка. Сейчас в город прилетели специалисты из Москвы, чтобы проверить техническое обслуживание самолета.

Сайт «Первый областной» следит за ситуацией. Все подробности уточняются.