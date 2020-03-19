Электротранспорт начнут дезинфицировать в Челябинске

Все поверхности и поручни обработают специальным раствором.

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В Челябинске начнут обрабатывать дезинфицирующими растворами электротранспорт. По рекомендации Роспотребнадзора в трамваях и троллейбусах будут проводить обеззараживание объектов.

«Обработка поручней и пластиковых поверхностей будет проводиться по окончании каждого рейса, на каждой конечной остановке. Обработка сидений — в течение каждого обеденного перерыва. В плановом режиме при заходе в депо будет осуществляться сухая и влажная уборка, а также мойка электротранспорта», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Перед выходом на рейс, всех сотрудники общественного транспорта проходят плановые медицинские осмотры.