Пассажиропоток на ЮУЖД в феврале вырос почти на 37%

Со станций отправили 596 тысяч человек

В феврале 2023 года со станций Южно-Уральской железной дороги в поездки отправились 596,3 тыс. пассажиров. По сравнению с февралем прошлого года это на 36,7% больше. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В пригородном сообщении по железной дороге ездили 437,6 тыс. пассажиров. Это на 25,1% больше по сравнению с февралем 2022 года. В дальнем следовании со станций ЮУЖД отправились 158,7 тыс. пассажиров — рост на 83,2%.





За два месяца 2023 года по Южно-Уральской железной дороге проехало 1,3 млн пассажиров (+27,4% к январю-февралю 2022 года). В дальнем следовании со станций отправились 344,8 тыс. пассажиров (+53,8%), а в пригородном сообщении — 924,8 тыс. пассажиров (+19,7%).

На поезда дальнего следования пассажиры часто покупают билеты через интернет. В этом случае предоставляется возможность электронной регистрации. После ее прохождения для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при покупке билета. Распечатывать на специальных бланках в кассах или специализированных терминалах на вокзалах купленные билеты необязательно.

ЮУЖД включает четыре отделения: Челябинское, Курганское, Оренбургское, Петропавловское. Магистрали проходят по территории семи субъектов России и Северного Казахстана.

