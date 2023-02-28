На пригородном вокзале Челябинска появится зал ожидания для инвалидов

Объект включили в новую инвестпрограмму РЖД

В 2023 году на пригородном вокзале станции Челябинск откроют зону ожидания и отдыха для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. В зале установят специальное оборудование для инвалидов-колясочников, слепых и слабослышащих пассажиров.

В новом зале будут предусмотрены индукционная система, которая усиливает звуковой сигнал и передает его на слуховой аппарат слабослышащего человека, а также информационный тактильно-сенсорный терминал, адаптированный для использования колясочниками, слепыми и слабовидящими людьми. Кроме того, зону ожидания оснастят кнопкой вызова персонала и инвалидной коляской.

Всего на модернизацию пассажирской инфраструктуры в этом году на ЮУЖД направят более 100 млн рублей. В Челябинской области на эти средства реконструируют остановочный пункт Подстанция. Там переделают с низких на высокие две платформы, установят навесы, светодиодное освещение, лавки, урны и пандусы. Кроме того, через железнодорожные пути проложат дополнительный пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией. Завершение работ планируется в 2024 году.

Помимо этого, на нескольких железнодорожных вокзалах (Усть-Катав, Вязовая, Кропачево) установят справочные видеотерминалы.