В Магнитогорске запустили новый рейс от вокзала до аэропорта

Опубликованы маршрут и расписание движения автобуса

В городе металлургов запустили новый автобусный маршрут, соединяющий железнодорожный вокзал и аэропорт. Как сообщили в администрации Магнитогорска, обслуживать данный маршрут стала зеленая пассажирская «Газель».

От железнодорожного вокзала микроавтобус отправляется четыре раза в день: в 4:00, 10:50, 16:15 и в 21:30. Маршрут следует по проспекту Карла Маркса, улицам Грязнова, Оранжерейной и Лесопарковой, а затем поворачивает на улицу Зеленую, откуда идет уже до конечного пункта. Официальных остановок не предусмотрено, так как это прямой рейс, но по пути все-таки можно выйти в нужном месте.

«Остановки по пути следования автобуса возможны, но строго в соответствии с требованиями правил безопасности дорожного движения. Уточнить информацию о графике отправки автобуса можно по телефону диспетчера: 8 (963) 094-36-27», — сообщили в мэрии.

Что касается обратного направления, то есть от аэропорта до вокзала, то здесь маршрут немного другой: улицы Зеленая — Санаторная — Советская — Галиуллина — Доменщиков — Советская — Зеленый Лог. После этого машина повернет на Карла Маркса, откуда проследует уже до ж/д вокзала. От воздушной гавани «Газель» будет отправляться в 6:05, 13:10, 18:35 и в 00:10.

Отметим, что на прямую линию губернатора Алексея Текслера поступал вопрос от магнитогорцев по поводу работы общественного транспорта у железнодорожного вокзала по вечерам. Глава региона поручил проработать варианты организации движения так, чтобы пассажиры вечерней «Ласточки», прибывающей из Челябинска, могли спокойно добраться до дома. Также в этом году в городе металлургов появятся новые большие автобусы.