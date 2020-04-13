Партию масок от РМК доставили в Челябинскую область

Ценный груз приняла супруга губернатора Ирина Текслер.

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Первые три миллиона медицинских масок и других средств защиты прибыли ранним утром в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Это является первой партией гуманитарного груза от «Русской медной компанией». И делят эту благотворительную помощь между собой пополам Свердловская и Челябинская области.

Поэтому после разделения драгоценного товара, «южноуральская» половина была погружена в фуру, которая во второй половине дня выехала на свою территорию. Уже здесь, на Областном аптечном складе, гуманитарную помощь от РМК приняли супруга губернатора Ирина Текслер и первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

Первая леди Челябинской области рассказала о происходящем Алексею Текслеру по телефону, ведь губернатор находится на вынужденной самоизоляции в своем кабинете в правительстве региона.

Она поделилась с мужем, что в доставленных коробках имеется все необходимое для защиты врачей, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией — маски, очки, перчатки и защитные костюмы.

Отметим, что все поставки помощи от «Русской медной компании» должны завершиться к концу недели. Весь полученный груз распределят по больницам Челябинской области, особенно в те, где лежат пациенты с подтвержденным коронавирусом. Также защитные изделия получат органы полиции и МЧС.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.