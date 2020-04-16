Многоразовые маски могут продаваться в аптеках Челябинской области

В сутки их производят около двухсот тысяч.

Послушать 00:00

Одноразовые маски в аптеках Челябинской области уже давно нет. Сейчас они поставляются, в основном, в медицинские учреждения, а также для органов безопасности.

Поэтому многие предприятия перепрофилировались на изготовление универсальных многоразовых масок из текстиля. Их шьют производители мебели и костюмеры, швейные ателье и производители школьной формы. Всего же этим занимается примерно сотня организаций. И за сегодняшний день отшивается порядка двухсот тысяч масок в день.

Но сбывать эти маски некоторым предприятиям удается с трудом. Поэтому министерство промышленности региона обратилось в Минпромторг России с предложением рассмотреть возможность централизованного формирования заявок на маски

«Крупные производители масок говорят о том, что маски пользуются спросом у сетей розничных магазинов, в банках, охранных предприятиях, в бюджетных организациях и транспортных компаниях. Индивидуальным предпринимателям труднее найти рынок сбыта для своих изделий», — заявили в Минпроме Челябинской области.

Но также было отмечено, что с 14 апреля все произведенные маски из текстиля, нетканых материалов и трикотажа могут принимать на реализацию аптечные организации. Поэтому в скором времени маски поступят на прилавки для всех граждан.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также режима обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88. Также доступен чат с оператором горячей линии в приложении «Интерсвязь. Умный город».