/ Парк Терешковой закончат реконструировать в 2019 году

Об этом рассказал жителям ЧТЗ на личной встрече врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

В 2019 году завершится благоустройство парка имени Валентины Терешковой. Этими планами поделился временно исполняющий обязанности главы города Челябинска Владимир Елистратов на встрече с жителями Тракторозаводского района. На ней представители ЧТЗ смогли задать интересующие их вопросы: о благоустройстве мест отдыха, о транспорте в Чурилово, а также о рекламных вывесках на фасадах домов.

Парк имени Валентины Терешковой — приоритетная задача. В 2018 году его начали реконструировать, завершить же работы предстоит уже в 2019. На это направлено более 45 миллионов рублей.

Обустройство мест отдыха сегодня в приоритете у губернатора Бориса Дубровского, и он нам ставит задачу развивать их в каждом районе. В этом году все работы в парке будут завершены. По плану будет отремонтирован и запущен фонтан, обустроена входная группа, открыта интерактивная библиотека, отремонтировано ограждение с сохранением исторического вида, построена сцена. Также будет проведено оформление цветников и клумб. — отметил Владимир Елистратов.

По мнению жителей района, парк Терешковой является одним из основных мест отдыха, куда горожане приходят провести время на свежем воздухе.

В прошлом году очень многое в парке было сделано, но на зиму работы приостановили. Нас, жителей, очень беспокоило, что дальше будет делаться. И я сегодня имела возможность задать напрямую вопрос Владимиру Елистратову, и получила положительный и обнадеживающий ответ, что реконструкция будет не только продолжена, но и завершена уже в этом году. Конечно, мы очень рады. — отметила жительница района Наталья Асташкина.

На встрече также обсудили и транспортную доступность микрорайона Чурилово. Как рассказал Владимир Елистратов, там скоро запустят новый маршрут «ЮУрГУ-Мехколонна». К тому же, в плане дорожных работ заложено строительство нескольких ключевых объектов.

В 2018 году построена автодорога по улице Трашутина. На этот сезон планируется строительство дороги по улице 2-ой Эльтонской на участке от Трашутина до Проектируемой. К строящейся школе в микрорайоне «Яблочный» также будет построена дорога по улице Самохина. — рассказал Владимир Елистратов.