/ Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске

Комиссия похвалила только аттракционы в парке Гагарина.

Рейд по батутам провели в челябинских парках и скверах, а также рядом с городскими торговыми комплексами. Надувные аттракционы установлены на площадках в парке имени Гагарина, на улице Молодогвардейцев и Молдавской. Это малая часть из списка, имеющегося в распоряжении у городской администрации.

Все батуты должны быть размещены по правилам техники безопасности, правилам их эксплуатации. Проверить это попросил глава Челябинска Владимир Елистратов. Комиссия с участием депутатов Гордумы, представителей прокуратуры и руководителей профильных ведомств отметила, что на улице Молодогвардцейцев батут частично привязан к дереву, хотя все крепежи должны быть независимыми. На Молдавской креплениями вовсе служат двери и опасные штыри, торчащие из земли. Кроме того, правил эксплуатации батута на видном месте нет.

По всем выявленным нарушениям будет проведена проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. — прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора города Челябинска Татьяна Сафронова.

Меньше всего претензий возникло к батутам в парке Гагарина. Рядом с аттракционами есть правила эксплуатации, каждый огражден, есть закрепленные ответственные, следящие за безопасностью, а также огнетушитель и аптечка — на всякий случай. Отдельный специалист даже измеряет силу ветра.

Правила эксплуатации размещены рядом, и это очень хорошо. Проводится инструктаж, есть ответственный, который смотрит за детьми. Но есть замечание: используются не все крепежи, хотя эта норма прописана производителем. Правила не просто так устанавливаются, это безопасность наших детей. Если не все закреплены, то увеличивается парусность, батут может поднять порывом ветра и перевернуть. Еще у одного аттракциона слишком близко установлен забор, это расстояние должно быть не менее двух метров. — отметил депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Рейд, прошедший 13 июня, открыл череду проверок по всему Челябинску.

Отметим, что на батутах часто травмируются дети. В прошлом году в Катав-Ивановске сильный ветер перевернул аттракцион, и несколько детей попали в хирургическое отделение местной больницы. В этом году сильный ветер унес батут на проезжую часть в Магнитогорске, обошлось без пострадавших, потому что детей на аттракционе не было. А в начале лета в городе Улан-Удэ после падения с батута, унесенного ветром, госпитализировали четырех детей. Именно после этого инцидента администрация Челябинска приняла решение организовать проверку надувных аттракционов.