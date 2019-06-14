Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.63 +0.11 73.01 -0.03
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске

Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске

Комиссия похвалила только аттракционы в парке Гагарина.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Рейд по батутам провели в челябинских парках и скверах, а также рядом с городскими торговыми комплексами. Надувные аттракционы установлены на площадках в парке имени Гагарина, на улице Молодогвардейцев и Молдавской. Это малая часть из списка, имеющегося в распоряжении у городской администрации.

Все батуты должны быть размещены по правилам техники безопасности, правилам их эксплуатации. Проверить это попросил глава Челябинска Владимир Елистратов. Комиссия с участием депутатов Гордумы, представителей прокуратуры и руководителей профильных ведомств отметила, что на улице Молодогвардцейцев батут частично привязан к дереву, хотя все крепежи должны быть независимыми. На Молдавской креплениями вовсе служат двери и опасные штыри, торчащие из земли. Кроме того, правил эксплуатации батута на видном месте нет.

По всем выявленным нарушениям будет проведена проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. — прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора города Челябинска Татьяна Сафронова.

Меньше всего претензий возникло к батутам в парке Гагарина. Рядом с аттракционами есть правила эксплуатации, каждый огражден, есть закрепленные ответственные, следящие за безопасностью, а также огнетушитель и аптечка — на всякий случай. Отдельный специалист даже измеряет силу ветра.

Правила эксплуатации размещены рядом, и это очень хорошо. Проводится инструктаж, есть ответственный, который смотрит за детьми. Но есть замечание: используются не все крепежи, хотя эта норма прописана производителем. Правила не просто так устанавливаются, это безопасность наших детей. Если не все закреплены, то увеличивается парусность, батут может поднять порывом ветра и перевернуть. Еще у одного аттракциона слишком близко установлен забор, это расстояние должно быть не менее двух метров. — отметил депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Рейд, прошедший 13 июня, открыл череду проверок по всему Челябинску.

Отметим, что на батутах часто травмируются дети. В прошлом году в Катав-Ивановске сильный ветер перевернул аттракцион, и несколько детей попали в хирургическое отделение местной больницы. В этом году сильный ветер унес батут на проезжую часть в Магнитогорске, обошлось без пострадавших, потому что детей на аттракционе не было. А в начале лета в городе Улан-Удэ после падения с батута, унесенного ветром, госпитализировали четырех детей. Именно после этого инцидента администрация Челябинска приняла решение организовать проверку надувных аттракционов.

Общество
Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром
сегодня в 16:03
Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром
Общество
6-летнего ребенка спасли на аттракционе на пляже в Челябинске
вчера в 13:58
6-летнего ребенка спасли на аттракционе на пляже в Челябинске
Общество
В майские праздники южноуральцы смогут прокатиться на аттракционах
19.04.2019
В майские праздники южноуральцы смогут прокатиться на аттракционах
Общество
Парк экстремальных аттракционов открылся в Златоусте
22.10.2018
Парк экстремальных аттракционов открылся в Златоусте
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Спорт
Челябинец Хаял Джаниев со скандалом уступил на международном турнире в Румынии
сегодня в 18:06
Челябинец Хаял Джаниев со скандалом уступил на международном турнире в Румынии
Общество
Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске
сегодня в 18:01
Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске
Спорт
Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК
сегодня в 17:42
Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК
Общество
МФЦ не будет работать в субботу из-за отключения света
сегодня в 17:25
МФЦ не будет работать в субботу из-за отключения света
Общество
Валерия и «Би-2» дадут бесплатные концерты в Челябинской области
сегодня в 17:15
Валерия и «Би-2» дадут бесплатные концерты в Челябинской области
Общество
Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке
сегодня в 16:51
Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке
Спорт
В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
сегодня в 16:37
В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
Общество
В Челябинской области представили новые правила для застройщиков
сегодня в 16:16
В Челябинской области представили новые правила для застройщиков
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6