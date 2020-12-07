Парень из Миасса стал победителем национальной премии «Студент года»

Взять гран-при конкурса нашему земляку помогла общественная работа.

Студент Миасского филиала ЧелГУ Денис Истомин получил гран-при Российской национальной премии «Студент года». Имя победителя в минувшее воскресенье, 6 декабря, объявил глава Минобранауки России Валерий Фальков.

«Я благодарен за поддержку всем: моему университету, родителям, команде. Друзья! Если кто-нибудь говорит вам, что у вас ничего не получится, — не верьте!» — заявил Денис после того, как узнал о победе.

Лучший студент России учится на четвёртом курсе ЧелГУ по специальности «Экономическая безопасность». Денис — медалист Заксобрания области в сфере молодёжной политики, победитель конкурса «Лидер XXI века». Истомин ведёт активную общественную деятельность и является региональным координатором общественного движения «Волонтёры культуры». В национальном конкурсе он набрал больше всех баллов в номинации «Общественник года».

Финал премии проходил на прошлой неделе. Обязательным испытанием для участников стал тест на знание истории Великой Отечественной войны. Денис Истомин был единственным финалистом из Челябинской области.