В ЮУрГУ назвали три ключевых момента развития вуза до 2030 года

Стратегию одобрил Наблюдательный совет университета.

Наблюдательный Совет ЮУрГУ утвердил финальный вариант стратегии развития вуза до 2030 года, сообщает пресс-служба университета.

Ключевые аспекты стратегии ЮУрГУ соответствуют приоритетам технологического развития, обозначенным в Послании Президента России Федеральному собранию в январе 2020 года. Три из них напрямую относятся к челябинскому вузу: это новые материалы, цифровые технологии и искусственный интеллект.

«Миссия ЮУрГУ заключается в создании и применении научных знаний, подготовке нового поколения лидеров, способных решать глобальные задачи устойчивого развития и изменять мир вокруг к лучшему. Под научными знаниями понимается достижение академического превосходства в фундаментальных и прикладных исследованиях, на основе которых вуз создает прорывные инновации для промышленности Большого Урала и для России в целом. С точки зрения формирования нового поколения лидеров вуз видит свою миссию в подготовке специалистов с междисциплинарными компетенциями, навыками командной работы и знанием передовых технологий. Для решения глобальных задач устойчивого развития ЮУрГУ предлагает инструменты повышения производительности труда в экономике, снижения нагрузки на окружающую среду, технологии сбора, обработки и защиты информации в условиях взрывного роста объема данных. ЮУрГУ позиционирует себя как университет, сохраняющий и привлекающий таланты в Уральский регион, развивающий предпринимательство и интегрирующий Челябинскую область в академическое и бизнес-сообщество», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук отметил амбициозность задач, которые ставит перед собой вуз. А председатель Наблюдательного совета Виктор Христенко предложил принять за основу доработанный вариант стратегии и начать подробно его разворачивать.

Далее вуз займется прорисовкой «дорожных карт» отдельных проектов и направлений.