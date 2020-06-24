Архивные кадры предыдущих Парадов Победы собрал медиахолдинг ОТВ

Хроника представлена за последние 13 лет.

В Челябинской области в 2020 году Парад Победы был отменен уже дважды. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. И сегодня, 24 июня, в день, когда на главной площади страны состоялось это торжественное мероприятие, медиахолдинг ОТВ решил вспомнить, чем запомнились парады за последние 13 лет.

Воспоминания начинаются с 2007 года — тогда праздновали 62-ю годовщину Великой Победы. И вахту на Вечном огне еще несли школьники и студенты местных вузов. А сам парад открывали различные творческие коллективы, по площади Революции прошла историческая техника, а сопровождал шествие духовой оркестр челябинского гарнизона.

Мероприятие 2008 года было организовано по сценарию главного парада в стране. И в нем приняли участие около 3 тысяч человек, представляющие весь силовой блок области. Отдельной колонной прошли 90 ветеранов боевых действий и военной службы, прошедшие горячие точки. Также проехали 34 единицы танковой и автомобильной техники. Именно в тот год южноуральцы увидели самые современные образцы автомобильной техники, которая еще даже не была на вооружении российской армии.

В 2009 году торжественную часть парада открыли 2 тысячи человек челябинского гарнизона. А кульминацией стало появление на площади Революции тяжелой техники: легендарного Т-34 и танка ИС.

65-летие Великой Победы в 2010 году открывали более 3 тысяч человек. И по главной площади города прошлись ветераны, прибывшие из разных районов области. В параде приняли участие также два самолета. Затем вышли легендарные танки, артиллерийские установки. В завершение были выпущены воздушные шары в цветах российского флага.

Парад в 2011 году открывали солдаты в форме времен Великой Отечественной войны. А гвоздем программы стала неизменная демонстрация боевой техники, колонну которой возглавлял Т-34.

В 2012 году, несмотря на свой почтенный возраст, Парад Победы начали ветераны и труженики тыла, прошедшие по центру города, затем расположившиеся на трибунах. Затем над присутствующими пролетели самолеты, а также прошла военная техника. В завершении на площади была спета великая «День победы», а также проехал ретро-кортеж из автомобилей «Победа».

В 2013 году организаторы мероприятия постарались удивить зрителей и гостей парада чем-то особенным. Поэтому открывали торжество рота чрезвычайного ведомства Южного Урала, а также казаки и конный отряд. Также в параде приняли участие 29 машин-раритетов и следом за ними шли 35 современных авто. В честь праздника прошел чемпионат «Спортоград», во время которого спортсмены города сделали 24 838 отжиманий.

В 2014 празднование Дня Победы началось накануне — 8 мая. На Кировке состоялась памятная акция, на которой всем пришедшим раздали Георгиевские ленточки и воздушные шары. А вот в торжественном параде 9 мая принимали участие фронтовики и военный гарнизон области. В этот же год впервые состоялось шествие Бессмертного полка. А на театральной площади прошел большой концерт «Наша многонациональная победа».

2015 год многим запомнился тем, что в этот день праздновалось 70-летие Победы. А Челябинск накрыло мокрым дождем и снегом, который шел практически весь день. Ну а само празднование началось с того, что автомобилисты города составили из своих машин гигантскую звезду и надпись «70 лет Победы!».

В 2016 году же главным отличием от основных мероприятий стало то, что завершали Парад Победы многочисленные байкеры области.

А в 2017 произошло большое нововведение. Именно в этот год торжество можно было увидеть с камер, расположенных на танке, а также на боевом самолете Су-27, пролетающего над городом.

2018 год запомнился ажиотажем со стороны зрителей и гостей парада. Он начинался в 12 часов, но жители города начинали занимать свои места с 8 утра, чтобы собственными глазами увидеть шествие военных и техники, а также торжественный концерт.

И в заключительном параде в 2019 году приняли участие около 2,5 тысячи военных, правоохранительных органов и представителей ветеранских организаций. За шествием наблюдали более 50 тысяч человек. Проходили многочисленные выступления, выставки, поэтические чтения и, конечно же, каждый год все завершалось ярким салютом.

Каждый год организаторы Парада Победы старались придумать все новые элементы, которые могли бы порадовать всех южноуральцев, наблюдающих за шествием. Также заблаговременно готовился и Парад-2020, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный ритм не только челябинцев, но и жителей всего мира.

Главным остается то, что память о героизме нашего народа, отдававшего жизнь и здоровье, будет жить и дальше. И радует, что в это сложное время, люди смогли сплотиться, чтобы в любом случае подарить оставшимся ветеранам праздник, который они сами сотворили — День Победы.