Парад Победы и голосование за поправки в Конституцию могут пройти в один день

Предварительной датой назначили 24 июня.

Послушать 00:00

В России Парад Победы и голосование за внесение поправок в Конституцию может пройти в один и тот же день. Предварительно такой датой выбрали 24 июня, потому что в этот день в 1945 году состоялся парад. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в администрации президента.

Издание отмечает, что если дату утвердят, то в этот день будет объявлен выходным. Однако решение будет принято только основываясь на эпидемиологической обстановке в России.

Кроме того, рассматриваются и иные даты для проведения данных мероприятий. Голосование за поправки также могут провести в начале июля, а Парад Победы — 3 сентября.