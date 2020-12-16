Пандемия не помешает: «Елки желаний» пройдут в каждом муниципалитете Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер дал соответствующее поручение главам территорий

Губернатор Челябинской области во время общения с главами муниципалитетов поставил задачу каждому из них провести «Елку желаний». Несмотря на пандемию, считает Алексей Текслер, праздник должен быть у каждого ребенка, особенно у тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Главное при организации мероприятий — выполнять все предписания Роспотребнадзора.

«Уже на этой неделе во всех муниципалитетах необходимо начать проведение акции „Елка желаний“, где исполнить новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Коллеги, это крайне важно, чтобы у нас в каждом муниципалитете мероприятие состоялось. Прошу глав муниципальных образований подключиться, проконтролировать, чтобы все прошло достойно. Новогодний подарок нужно вручить каждому ребенку, кому он положен», — отметил глава региона.

На проведение акции «Подарим новый год детям» из региональной казны было выделено 38 миллионов рублей. На эти средства закупили сладкие подарки более чем для 1 650 тысяч ребятишек. Сладкие кульки уже поступили в территории, вручать их начали уже сегодня, 16 декабря. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым в силу болезни нельзя сладкое, купили 2 тысячи подарков.

«Праздник, особенно для детей, должен состояться. Поэтому все, что касается работы с детьми, особенно когда речь о семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, здесь важно — и подарки, и внимание (с учетом мер предосторожности). У детей должен быть Новый год. Обратите внимание еще раз на иллюминацию, снежные городки. Чем раньше вы включите праздничную иллюминацию, тем лучше», — добавил Алексей Текслер.

Акция «Елка желаний» исполняет мечты малышей, которые по воле судьбы оказались в трудной жизненной ситуации. Добрыми волшебниками, которые их выполнят, станут представители власти. Они снимут первый попавшийся шар с елки, в котором будет письмо одного из ребятишек, а затем исполнят заветную новогоднюю мечту.