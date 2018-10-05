/ Артемий Панарин признан первой звездой матча против «Детройта»

Нападающий забросил победную для «Коламбуса» шайбу.

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Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал два очка в матче против «Детройт Ред Уингз». На счету нападающего результативный пас и победный гол. Свое первое очко в новом сезоне Артемий Панарин набрал, приняв участие в розыгрыше большинства.

Уроженец Коркино забросил свою единственную шайбу в овертайме. Находясь в зоне соперника, Артемий Панарин получил пас от партнера по команде, вышел на свободное пространство и сильным броском отправил шайбу прямо в ворота.

Выносливость российского игрока отметил одноклубник Артемия Панарина Кэм Аткинсон.

Он, кажется, не устает вообще, так что мы могли бы держать его на площадке все 5 минут. Это то, что он делает. Он тот, кто меняет игру. — сказал после матча нападающий Кэм Аткинсон.

Отметим, что всего форвард провел на льду 20 минут и 54 секунды, сделал 3 броска, 1 силовой прием, заработал две минуты штрафа, набрал показатель полезности «+1» и был признан первой звездой матча.