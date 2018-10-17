/ Даррен Дрегер: «Имя Панарина будет связано с «Рейнджерс», пока кто-то не докажет обратное»

Эксперт прокомментировал будущее российского игрока.

Известный хоккейный эксперт Даррен Дрегер в очередной раз прокомментировал слух об уходе российского нападающего Артемия Панарина из «Коламбус Блю Джекетс». По словам Дрегера, самым вероятным вариантом для перехода является «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, он уверен, что и сам Артемий Панарин интересуется Нью-Йорком.

Ситуация типична для «Рейнджерс», эта команда пристально следит за рынком свободных агентов. Я не удивлюсь, если «рейнджеры» и их генеральный менеджер Джефф Гортон будут более активны во второй половине сезона. Нет никаких объективных причин, чтобы они не следили за ситуацией с Панариным. Лично я не могу себе представить, что он не будет интересоваться таким клубом, как «Нью-Йорк Рейнджерс». Словом, имя Панарина будет связано с «Рейнджерс», пока кто-то не докажет обратное. — сказал Даррен Дрегер.

Отметим, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается следующим летом. В текущее межсезонье «Синие мундиры» пробовали переподписать игрока, но Артемий заявил, что не хочет обсуждать свой контракт до истечения его срока. В нынешнем сезоне НХЛ сыграл 5 матчей и набрал 7 очков при показателе полезности «+1».