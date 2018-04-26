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/ Более 400 памятников обновят на могилах участников Великой Отечественной войны

Более 400 памятников обновят на могилах участников Великой Отечественной войны

Реконструкцию мемориалов проведут по решению губернатора Бориса Дубровского.
сегодня в 13:30
  |  Общество

В Челябинской области началась работа по изготовлению и установке новых надгробий на могилах фронтовиков. В этом году планируется заменить 470 памятников участникам Великой Отечественной войны. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в областном бюджете на эти цели предусмотрено более 7 млн рублей.

Великий подвиг совершили южноуральцы в годы Великой Отечественной войны. Важно быть внимательными к ветеранам, которых с каждым годом становится все меньше. И не менее важно, чтобы память об ушедших была увековечена. Нам необходимо провести тщательную реконструкцию мемориалов и обелисков в каждом населенном пункте. Территорию памятников необходимо облагородить и закрепить за трудовыми коллективами, школьниками, общественными объединениями, чтобы она выглядела соответствующим подвигу образом не только в праздничные дни. — подчеркнул Борис Дубровский.

Изготовление и установка надгробных сооружений участникам Великой Отечественной войны носит заявительный характер. Родственники умерших должны написать заявление в управление социальной защиты населения муниципалитетов. Замена памятников будет осуществляться в порядке очереди.

Сейчас во всех муниципалитетах Челябинской области идут работы по приведению в порядок парков, мемориальных комплексов и мест захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

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