/ Памятник-копилку искалеченным кошке и собаке установят в Магнитогорске

Зоозащитники хотят обратить внимание на проблему «ненужных» животных.

Волонтеры Магнитогорска готовятся поставить памятник изувеченным животным. В основу легли две трагичные истории. Первым прототипом стал пес, которого нашли весной этого года выброшенным на помойку. У животного отрезаны уши и перебиты лапы. Его товарищ — кот, попал в приют со сломанной челюстью. Все эти «особенности» нашли отражение в скульптуре.

В нашем городе имеет место быть такое нужное и полезное мероприятие. Памятник-копилка привлечет внимание горожан к проблеме бездомных животных и поможет воспитать гуманное отношение к ним. Мы должны понимать, что в ответе за тех, кого приручили! — рассказала сайту «Первый областной» зоозащитница Юлия Куркина.

Как рассказывают инициаторы установки памятника, он будет служить для сбора пожертвований. Материал скульптуры будет выбран в процессе работы, сейчас готов только макет. Выбрано и место, памятник установят в сквере Металлургов. Так он будет находиться в зоне доступа для всех неравнодушных жителей, стремящихся помочь брошенным животным.