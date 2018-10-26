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/ Память о «Доблестных сынах Отечества» увековечат на Аллее Славы

Память о «Доблестных сынах Отечества» увековечат на Аллее Славы

Рядом с бронзовым орлом появятся имена павших в боях воинов.
сегодня в 14:11
  |  Общество

В День Героев Отечества в Челябинске дополнят мемориал «Доблестным сынам» — установят две черные плиты с именами воинов, погибших во время интернациональных войн и боевых операций на Северном Кавказе с 1971 по 2012 годы. Память 622 южноуральцев будет увековечена на Аллее Славы.

Мы чтим славные традиции прошлого ради свободного будущего наших детей. Передаем из поколения в поколение неисчерпаемую силу мужества, смелость, стойкость, крепость духа, беззаветную любовь к Отчизне. Каждое имя навсегда останется в истории страны, а жизнь и подвиг наших земляков обязательно станут примером для молодого поколения. — прокомментировал решение Борис Дубровский.

Торжественное открытие пройдет 9 декабря, однако установят мемориал уже в конце следующего месяца. Плиты будут стоять по двум сторонам от действующего мемориала из гранитных глыб, напоминающих горное ущелье и увенчанных бронзовым орлом.

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